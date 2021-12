Esplosione Ravanusa, soccorritori scavano a mani nude per cercare dispersi (Di domenica 12 dicembre 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – scavano senza sosta, i Vigili del fuoco. A mani nude, tra le macerie di via Trilussa, a Ravanusa, piccolo centro dell’agrigentino. Ogni tanto il generatore si ferma, i soccorritori chiedono silenzio per ascoltare eventuali voci. Ma dal ‘cratere’ non si sente nulla. Solo silenzio. Arrivano anche i cani molecolari, ma fino a tarda sera niente, i sei dispersi non si trovano. Tra loro ci sono Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina, una giovane coppia, in attesa del figlio che dovrebbe nascere a fine settimana. Il padre di Selene è seduto in macchina da ieri sera. Non vuole allontanarsi neppure per mangiare, chiede, piangendo notizie della figlia Selene. Sono quattro i palazzi crollati, tra cui quello di quattro piani, dove vivevano le vittime e i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) –senza sosta, i Vigili del fuoco. A, tra le macerie di via Trilussa, a, piccolo centro dell’agrigentino. Ogni tanto il generatore si ferma, ichiedono silenzio per ascoltare eventuali voci. Ma dal ‘cratere’ non si sente nulla. Solo silenzio. Arrivano anche i cani molecolari, ma fino a tarda sera niente, i seinon si trovano. Tra loro ci sono Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina, una giovane coppia, in attesa del figlio che dovrebbe nascere a fine settimana. Il padre di Selene è seduto in macchina da ieri sera. Non vuole allontanarsi neppure per mangiare, chiede, piangendo notizie della figlia Selene. Sono quattro i palazzi crollati, tra cui quello di quattro piani, dove vivevano le vittime e i ...

