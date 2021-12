Esplosione a Ravanusa | crollano diverse palazzina | tre morti e 6 dispersi Salvate due donne | «Voci sotto le macerie»

Advertising

emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - Agenzia_Ansa : L'esplosione a Ravanusa (Agrigento), le prime immagini video del disastro #ANSA - Agenpress : Esplosione a Ravanusa. Protezione Civile: 'Non è ancora possibile risalire alle cause' - Sonia63009331 : RT @emergenzavvf: ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitazioni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

8.45, estratto corpo terza vittima Un terzo corpo senza vita è stato estratto dalle macerie di una delle palazzine crollate in seguito all'determinata da una fuga di gas a(Agrigento). Si tratta di una donna. Un uomo e un'altra donna erano stati estratti vivi nella notte dalle macerie. Si assottigliano le speranze di ...... sarebbe stata causata da una grossa fuga di gas dalla tubatura del metanodotto È al momento di 3 morti e 6 dispersi il bilancio dell'che aha distrutto tre palazzine e ne ha ...Ravanusa, recuperato il corpo della terza vittima dalle macerie della palazzina crollata in seguito all’esplosione di una bombola del gas ...RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono tre – al momento – i corpi senza vita estratti da sotto le macerie in via Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento, dopo l’esplosione […] ...