Esplosione a Ravanusa | chi sono le vittime | Pietro | Enza e Liliana morti sotto le macerie

Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - poliziadistato : A #Ravanusa ancora in corso ricerche dispersi a causa del crollo palazzina dovuta probabilmente a esplosione. Sul p… - ereike05 : RT @localteamtv: Ravanusa, danni esplosione: finestre distrutte e vetri #Ravanusa #esplosione - msn_italia : Esplosione Ravanusa: identificate 3 vittime -

L'ha innescato un incendio che ha interessato anche altri edificiLe vittime Le vittime accertate dell'disono Pietro Carmina, Enza Zagarro e Liliana Minacori. Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dalla Protezione Civile, non è ...La miccia per l’esplosione potrebbe essere stata a quel punto l’utilizzo dell’ascensore in una delle palazzine coinvolte. Si continua a scavare a Ravanusa, nell’agrigentino, nella speranza di trovare ...Secondo alcuni testimoni residente nella zona di Ravanusa dove si è verificato il crollo di una palazzina di quattro piani, nel quartiere ...