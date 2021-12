Esplode una tubatura di gas | crollano 4 palazzine nell' Agrigentino | 3 morti e 6 dispersi

Leggi su agi

(Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - A quasi 24 ore dal crollo delle quattrodi Ravanusa dovuto a una fuga di gas, i soccorritori lavorano senza sosta per cercare tra le macerie i possibili superstiti. Tre sono al momento le vittime accertate della tragedia, mentre sei persone sono lì, tra i resti degli edifici. Tra loro c'è anche un'infermiera di trentanni al nono mese di gravidanza che era andata a trovare i suoceri insieme al marito: i due giovani si erano sposati ad aprile. Le forze dell'ordine, dopo ore frenetiche, hanno dato un nome ai tre deceduti: si tratta di Pietro Carmina, 68 anni, docente di storia e filosofia dell'istituto Foscolo di Canicatti'; di Maria Crescenza Zagarrio, 69 anni e di Calogera Gioachina Minacori, 59 anni. Due donne, una di 83 anni, sono state tratte in salvo e trasferite in ospedale. Una è in codice rosso mentre l'altra non sarebbe in gravi condizioni. La ...