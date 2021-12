Esplode tubo del metanodotto cittadino nell’Agrigentino | crolla palazzina di 4 piani

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un forte boato e poi il crollo di unadi 4a Ravanusa, in provincia di Agrigento, forse per lo scoppio di undel. Coinvolti almeno 5 edifici. Sotto le macerie si cercano 12 persone tra cui tre bambini e una coppia di sposi con lei incinta. I vigili del fuoco, dopo ore, hanno domato le fiamme sprigionatesi dallo scoppio. Una donna è stata individuata sotto le macerie. Un intero quartiere nel centro del Comune è stato devastato. Lo scoppio non sarebbe stato causato da una bombola di gas, come si pensava in un primo momento. A provocare l'esplosione e l'incendio invece sarebbe stato lo scoppio di undel. Danni anche ad alcuni edifici limitrofi per un'area interessata di almeno 1000 metri quadrati. Sono già ...

Advertising

cristina8216 : RT @zazoomblog: Ravanusa esplode tubo metanodotto e crolla palazzina. Almeno 12 dispersi 3 bimbi - #Ravanusa #esplode #metanodotto https:… - Adriano48R : RT @Signorasinasce: #Sicilia Esplode un tubo del metanodotto, almeno 12 dispersi tra cui tre bambini. Una preghiera affinché possano essere… - zazoomblog : Ravanusa esplode tubo metanodotto e crolla palazzina. Almeno 12 dispersi 3 bimbi - #Ravanusa #esplode #metanodotto - manu_etoile : RT @Signorasinasce: #Sicilia Esplode un tubo del metanodotto, almeno 12 dispersi tra cui tre bambini. Una preghiera affinché possano essere… - ReggioPress : Esplode tubo metanodotto e crolla palazzina: 12 dispersi, 3 bambini. 'Una tragedia, sembra Beirut' -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode tubo

A decine sono scesi in strada terrorizzati, ma presto hanno capito che il boato era dovuto allo scoppio di undel metanodotto che ha raso al suolo una palazzina in via Trilussa, coinvolgendo ...A provocare l'esplosione e l'incendio sarebbe stato lo scoppio di undel metanodotto cittadino, e non una bombola di gas come detto in un primo momento. Gli immobili crollati o danneggiati ...L'appello del Sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo: "Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro".Un forte boato e poi il crollo di una palazzina di 4 piani a Ravanusa, in provincia di Agrigento, forse per lo scoppio di un tubo del metanodotto. Coinvolti almeno 3 edifici. Sotto le macerie si cerca ...