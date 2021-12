Esplode tubo del gas | 4 morti | 6 dispersi | 50 sfollati Si cerca nelle macerie

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 12 dicembre 2021) Quattro, sei, 50, quattro edifici crollati e una quarantina di condomini coinvolti. Un boato ha squarciato il silenzio del sabato di Ravanusa verso le 20.30. Nel paese agrigentino di oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo, la gente è scesa in strada terrorizzata. "Una bomba, una bomba" gridavano. Poi col passaparola e con le chat di whatsapp hanno capito dove fosse avvenuto lo scoppio di undel metanodotto che ha innescato l'esplosione: in via Trilussa dove quattro palazzine sono crollate. E' subito divampato un incendio. Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare.