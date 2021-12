Erdoganomics | l' azzardo per rimanere al potere

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 dicembre 2021) La coda per il pane che si forma davanti ai chioschi dei fornai nella municipalità di Esenyurt della megalopoli sul Bosforo rivela l’estendersi della povertà in Turchia. Le continue fluttuazioni dei tassi di cambio fanno temere ai consumatori un ulteriore aumento dei prezzi dei prodotti alimentari di base come il pane. #Ekmek4, significa “Pane a 4 lire”, è stato l’hashtag di tendenza su Twitter in questi giorni. Nei negozi di alimentari e nelle normali panetterie di Istanbul una pagnotta di 230 grammi ha un prezzo che varia dalle 2,5 alle 3 lire, a seconda della zona. Alcuni fornai per tenere il prezzo del pane invariato, diminuiscono il peso delle pagnotte che dai 250 grammi diventa di 200, ma l’inflazione galoppa e pagnotte ancora più leggere sono di difficile preparazione. Nei forni“Halk Ekmek”, cioè nelle panetterie popolari, quelle del comune,un filoncino di pane di 250 grammi ...