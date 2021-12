Enzo Iacchetti | chi è il figlio Martino | “Ha passato una bruttissima infanzia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021) Cantautore e attore,è ildipresentatore e attore molto noto nel mondo dello spettacolo italiano. Classe 1986è nato dal matrimonio, poi concluso, trae la ex moglie Roberta.è un artista a tutto tondo, attore, insegnante di teatro e musicista: è infatti la voce della band Il Moro che è nata nel 2014 e recentemente ha dato vita a un nuovo singolo Nuoteremo in mare. Un lavoro che arriva alla fine di un percorso che ha preso il via nel corso del primo lockdown quandoprima ha iniziato a cantare sul suo balcone e che poi ha dato via con la sua band al Non convenzionale tour 2020 che ha visto la band esibirsi nel corso dell’estate in 12 ...