Advertising

LegaProOfficial : Virtus Entella ?? Reggiana è sfida tra squadre in formissima ?????????? Per il Modena esame Gubbio dopo 9 vittorie conse… - sportli26181512 : #Entella-#Reggiana, una sfida tra 'imbattute': Al Comunale di Chiavari si confrontano due grandi protagoniste del g… - Luxgraph : Entella-Reggiana, c'è aria di Goal - GazzettinoL : Serie C Gir B 0-0 Olbia-Fermana 1-1 Carrarese-Cesena 2-0 Pescara-Pistoiese 0-0 Lucchese-Grosseto 3-2 Modena-G… - SportRisultati : #SerieC gr.B ???? Carrarese-Cesena 1-1 Lucchese-Grosseto 0-0 Modena-Gubbio 3-2 Montevarchi-Viterbese 0-0 Pescara-Pist… -

Ultime Notizie dalla rete : Entella Reggiana

Il Comunale di Chiavari ospita il posticipo del diciottesimo turno del girone B di Serie C . La Virtus, unica squadra ancora imbattuta in casa, riceve la, unica compagine imbattuta in assoluto nel ...In caso di pareggio o di vittoria, tenuto conto che laé impegnata nel posticipo sul difficile campo dell', hanno la possibilità di trascorrere (almeno) ventiquattro ore da capolista. ...Il Comunale di Chiavari ospita il posticipo del diciottesimo turno del girone B di Serie C. La Virtus Entella, unica squadra ancora imbattuta in casa, riceve la Reggiana, unica compagine imbattuta in ...Il Comunale di Chiavari ospita il posticipo del diciottesimo turno del girone B di Serie C. La Virtus Entella, unica squadra ancora imbattuta in casa, riceve la Reggiana, unica compagine imbattuta in ...