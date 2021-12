Entella-Reggiana (lunedì 13 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 12 dicembre 2021) Posticipo della diciottesima giornata di Serie C girone B che vede l’Entella di Volpe ospitare sul proprio terreno l’imbattuta Reggiana di Diana. I liguri approcciano la sfida con ben 5 vittorie nelle ultime 6 partite, l’ultima delle quali netta e pesante sul campo della Viterbese. Ripartiti serrando le fila in difesa, i biancoblu adesso sono InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 12 dicembre 2021) Posticipo della diciottesima giornata di Serie C girone B che vede l’di Volpe ospitare sul proprio terreno l’imbattutadi Diana. I liguri approcciano la sfida con ben 5 vittorie nelle ultime 6 partite, l’ultima delle quali netta e pesante sul campo della Viterbese. Ripartiti serrando le fila in difesa, i biancoblu adesso sono InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Entella-Reggiana (lunedì 13 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici - CFNFMCalcio : RT @LegaProOfficial: Virtus Entella ?? Reggiana è sfida tra squadre in formissima ?????????? Per il Modena esame Gubbio dopo 9 vittorie consecut… - LegaProOfficial : Virtus Entella ?? Reggiana è sfida tra squadre in formissima ?????????? Per il Modena esame Gubbio dopo 9 vittorie conse… - Fantacalciok : Virtus Entella – Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale - TuttoRegia : Il focus sulla prossima avversaria della #Reggiana: la #VirtusEntella -