Empoli | Corsi | «Al 99 | 9% non si muove nessuno dei titolari | le voci possono disturbare»

(Di domenica 12 dicembre 2021) Fabrizio, presidente dell’, ha parlato a DAZN prima del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni Fabrizio, presidente dell’, ha parlato a DAZN prima del match contro il Napoli. MERCATO – «Sappiamo che queste situazioni in passato ci hanno portato dei problemi, noi al 99,9% non muoviamodi questi, per cui poi ledi mercato speriamo non disturbino. Si tratta di ragazzi, che vedono là il miraggio di eventualmente poter andare in squadre importante e questo potrebbe distrarli dalla realtà settimanale. La prima preoccupazione è ovattarli di fronte a questi dis, ci è già successo». L'articolo proviene da Calcio News 24.