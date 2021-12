Advertising

EmpoliCalcio : ???????? ???????? 0-1 #NapoliEmpoli VINCIAMO NOI! VINCIAMO NOI!! VINCIAMO NOI!!! L'Empoli espugna il Maradona, un gol di… - paolopasquale : L’#Empoli di #Andreazzoli e #Pippamonti ha 26 punti. VENTISEI. Non dico altro… ?? - CalcioNews24 : #Empoli, #Andreazzoli: «Successo sul #Napoli? Non facciamo spendere soldi per niente» - AffiliLeonardo : RT @EmpoliCalcio: ???????? ???????? 0-1 #NapoliEmpoli VINCIAMO NOI! VINCIAMO NOI!! VINCIAMO NOI!!! L'Empoli espugna il Maradona, un gol di Cutron… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Empoli, Andreazzoli: 'Veder crescere i ragazzi mi dà soddisfazione' -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Andreazzoli

Ad inizio ripresa è ancora l'che sfiora il vantaggio con Cutrone, che s'invola a tu per tu ... dopo un gol annullato al Napoli (Juan Jesus) per fuorigioco, è proprio la squadra di...È la formazione di- a sorpresa - a passare in vantaggio al 71': angolo dalla sinistra, ... Vince l', Napoli steso 1 - 0.Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli, dopo la vittoria del Maradona contro il Napoli, parla in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti: "Siamo felici per come si è espressa ...NAPOLI EMPOLI – “Questo è uno schema che proviamo da tanto tempo. Come fate a sapere che la chiamo “veloce” (stile pallavolo, ndr) anche io in allenamento?!?”. L’intervista post partita di Dazn si apr ...