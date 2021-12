Empoli | Andreazzoli | “Sono soddisfatto | vittoria figlia di una bella alchimia”

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti‘E’ uno schema che proviamo da tanto tempo, finalmente ci è riuscito!”. Aurelioscherza rivedendo in tv il gol fortunoso di Cutrone che è valso lacon il Napoli al Maradona. ”I ragazzi – commenta il tecnico dell’ai microfoni di Dazn – ci credono, hanno capito che si può fare risultato dappertutto, che questa è una realtà e nonstorie che racconto io. E così succede che fai le gare che hai fatto oggi e anche ultimamente e chetutte basate su un aiuto reciproco da parte dei calciatori. Loro sanno di essere tutti quanti importanti e tutti i titolari e questo credo che aiuti molto. E poi c’è quell’che se riesci a far scoccare è un bell’aiuto”. ”Ho sempre avuto nella testa la necessità – spiega il tecnico ...

1 Dopo aver sbancato il Diego Armando Maradona, l'allenatore dell'Aurelioha commentato la vittoria contro il Napoli a Dazn: 'Venire qui e cercare di non vincere sembrerebbe che facciamo spendere i soldi per nulla alla società. Credo che sia ...... si lanciano all'assalto finale: un assalto che si rivelerà vano, perché a spuntarla al Maradona , in una modalità un po' 'così', è il sorprendentedianche l’Empoli di Aurelio conquista i tre punti allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta e lo fa grazie ad un gol di Patrick Cutrone. La squadra di Spalletti è ora quarta con 36 punti, ...“La soddisfazione più grande – spiega ai giornalisti l’allenatore – è avere un gruppo di ragazzi che lavorano bene insieme, alterniamo gli uomini ma ci sono componenti che creano una mentalità ...