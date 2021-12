Elettra Lamborghini è incinta? Ecco cosa c’è di vero | i clamorosi dettagli

(Di domenica 12 dicembre 2021) In Estate è esploso un gossip molto corposo che vuolein dolce attesa.c’è diLa popolare twerking queen ed il marito, Nick van de Wallnome di Afrojack, stanno davper diventare genitori? La situazione La scorsa estate, precisamente a fine luglio, è esploso sui siti specializzati e sui settimanali di gossip una voce clamorosa.e Nick van de Wallnome di Afrojack sono in attesa del primo figlio. —>>> Leggi anche:, notizia bomba: che replica alle critiche La voce è rimbalzata su tutti i social, ha fatto il giro della rete per poi tornare da dove era partita. Da un gruppo ...

Advertising

Grazian13797081 : ... Mentre cerchi di dare un senso alla casa arrivano le note di una canzone natalizia: la ascolti e ti chiedi perc… - CatelliRossella : Miss Italia, Elettra Lamborghini alla serata finale - Tv - ANSA - infoitcultura : Miss Italia diventa mini serie Tv, finale con Elettra Lamborghini - infoitcultura : Miss Italia, Elettra Lamborghini alla serata finale - infoitcultura : Verissimo, gli ospiti del weekend: da Elettra Lamborghini a Gerry Scotti -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

è stata scelta da Patrizia Mirigliani per presentare l'edizione 2021 di Miss Italia . Quest'anno lo storico concorso di bellezza andrà in onda su Helbiz Live il prossimo 19 ...... Valerio Airò, Laura Locatelli, Leonardo Uslengo, Paolo Calabresi, Alessandro Betti, Stefano Manca, Benito Urgu, Simonetta Columbu, Claudio Bisio, Favij, Jake la Furia,. Genere ...E' esploso con forza un gossip molto corposo che vuole Elettra Lamborghini in dolce attesa dal marito Afrojack. Ecco cosa c'è di vero ...Elettra Lamborghini sarà la grande protagonista della serata: l`iconica artista è stata infatti scelta per condurre la finale, affiancata da Alessandro Di Sarno. In questo passaggio epocale di Miss It ...