Elettra Lamborghini conduttrice di Miss Italia | tutti i dettagli

Leggi su 361magazine

(Di domenica 12 dicembre 2021)presenterà l‘ultima serata diche per l’edizione 2021 si rinnova con molte novità e una formula inedita Prima di Natale arriva la nuova edizione di, il concorso per incoronare la più bellana del 2021. Quest’anno,si rinnova con una formula inedita e novità grazie a Carolina Stramare che traghetta il pubblico da un concorso consolidato e conosciuto al nuovo format.diventa una miniserie streaming con una settimana di attività disegnate per stimolare le ragazze. Le partecipanti dovranno mostrare la loro originalità, la capacità di trasformazione e l’impatto generato attraverso tre prove. A ciò si aggiungono i social e il loro uso. ...