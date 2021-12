Elettra Lamborghini a Verissimo racconta il suo amore per gli animali: “Vivrei con 1000 cani” (Di domenica 12 dicembre 2021) Quando arriva Elettra Lamborghini a Verissimo entra anche la sua cagnolina. Oggi la voce di A Mezzanotte si sente già mamma, anche se preferisce rimandare l’arrivo di un figlio a un futuro prossimo. “Voglio fare le mie cose”, dice Elettra nel salotto di Silvia Toffanin dopo aver cantato il suo ultimo singolo. L’amore per gli animali di Elettra Lamborghini è cosa nota. Sin da bambina, in effetti, suo padre le insegnò che un animale è anche una reponsabilità. “Mi diceva: ‘Vuoi un cagnolino? Te ne occupi tu'”. Dopo la musica, la sua più grande passione è l’equitazione, una scoperta arrivata quando aveva 16 anni e stava vivendo un momento difficile. “Non voglio entrare nello specifico, ma stavo veramente male”. Poi è arrivata Lolita, la sua prima ... Leggi su optimagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Quando arrivaentra anche la sua cagnolina. Oggi la voce di A Mezzanotte si sente già mamma, anche se preferisce rimandare l’arrivo di un figlio a un futuro prossimo. “Voglio fare le mie cose”, dicenel salotto di Silvia Toffanin dopo aver cantato il suo ultimo singolo. L’per glidiè cosa nota. Sin da bambina, in effetti, suo padre le insegnò che un animale è anche una reponsabilità. “Mi diceva: ‘Vuoi un cagnolino? Te ne occupi tu'”. Dopo la musica, la sua più grande passione è l’equitazione, una scoperta arrivata quando aveva 16 anni e stava vivendo un momento difficile. “Non voglio entrare nello specifico, ma stavo veramente male”. Poi è arrivata Lolita, la sua prima ...

