“È un vero tormento”: Romina Power e quella ferita incurabile, impossibile andare avanti (Di domenica 12 dicembre 2021) Romina Power: le sofferenze non hanno fine per la cantante e attrice, figlia del celeberrimo attore americano Tyrone Power. Romina Power (fonte instagram)Certi dolori non si placano mai, né possono essere dimenticati. Lo sa bene Romina Power, la celebre cantante e attrice che per anni è stata la compagna di Al Bano Carrisi. Nella sua rubrica sul settimanale “DiPiùTV“, il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone ha scandagliato le origine di queste sofferenze, senza farsi sfuggire l’occasione di commentarle assieme ai lettori. LEGGI ANCHE>> Luca Zingaretti, la notizia che manda sotto choc mezza Italia: “Non è possibile” Romina Power porta con sé da molti anni il trauma per la scomparsa della figlia Ylenia, di cui si sono ... Leggi su specialmag (Di domenica 12 dicembre 2021): le sofferenze non hanno fine per la cantante e attrice, figlia del celeberrimo attore americano Tyrone(fonte instagram)Certi dolori non si placano mai, né possono essere dimenticati. Lo sa bene, la celebre cantante e attrice che per anni è stata la compagna di Al Bano Carrisi. Nella sua rubrica sul settimanale “DiPiùTV“, il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone ha scandagliato le origine di queste sofferenze, senza farsi sfuggire l’occasione di commentarle assieme ai lettori. LEGGI ANCHE>> Luca Zingaretti, la notizia che manda sotto choc mezza Italia: “Non è possibile”porta con sé da molti anni il trauma per la scomparsa della figlia Ylenia, di cui si sono ...

