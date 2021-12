Dybala, gli infortuni sono una costante: la situazione dell’argentino (Di domenica 12 dicembre 2021) Su Paulo Dybala sembra vegliare una maledizione. Colui che sarebbe dovuto essere il trascinatore dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, non riesce a uscire dal tunnel dagli infortuni, o almeno lo fa ad intermittenza. Tutto ciò potrebbe compromettere il rinnovo del contratto di cui si parla da tempo. Insomma, i 100 milioni spalmati in cinque anni non sono mica pochi. Paulo Dybala Juventus La Juventus ora si ritrova a risolvere una sorta di rebus, deve decidere se rinnovare il contratto al Diez Bianconero o virare su un giocatore di maggior affidamento. Giovanni Scialpi Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Su Paulosembra vegliare una maledizione. Colui che sarebbe dovuto essere il trascinatore dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, non riesce a uscire dal tunnel dagli, o almeno lo fa ad intermittenza. Tutto ciò potrebbe compromettere il rinnovo del contratto di cui si parla da tempo. Insomma, i 100 milioni spalmati in cinque anni nonmica pochi. PauloJuventus La Juventus ora si ritrova a risolvere una sorta di rebus, deve decidere se rinnovare il contratto al Diez Bianconero o virare su un giocatore di maggior affidamento. Giovanni Scialpi

Advertising

lamarghe002 : Charles Leclerc e Paulo Dybala I miel bollitoni preferiti quanto gli voglio bene ?? - dgiorgio73 : @orahounbelnick @JUVENTUS_LIFE11 Dybala di cristallo, ieri fuori subito. Morata gol a parte non ha retto un contras… - orahounbelnick : @dgiorgio73 @JUVENTUS_LIFE11 Chi, Dybala, Morata, lo stesso Chiesa, ti sembrano al loro livello? C'è pure molto sco… - scaribel : @lupofranci1 Dybala a mezzo servizio non ci serve. Di certo io non gli rinnoverei il contratto per 5 anni a un gioc… - tal_Marco : @faberskj #Dybala è un fenomeno mediatico completamente slegato da qualunque realtà, cosa che avviene ormai a tutti… -