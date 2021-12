Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Dutch Mantell: “Le torte in faccia hanno rovinato sul nascere il feud tra Charlotte e Toni Storm” -… - infoitcultura : Dutch Mantell: 'Ecco cosa succederà tra Roman Reigns e Brock Lesnar nel 2022' - infoitcultura : Dutch Mantell critica il segmento fra Brock Lesnar e Sami Zayn -

Ultime Notizie dalla rete : Dutch Mantell

World Wrestling

Home; WWE News; wrestling; Charlotte Flair ha iniziato una nuova storyline con Toni Storm, che non ha regalato particolari emozioni fino a questo momento. I primi segnali di una f ...He added that Ladd had asked them not to film his matches as he was going to put people over on his way out, to which they agreed but filmed anyway. "So, he gave them notice, and on the way out we ...