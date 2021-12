Draghi minacciato dai No Vax su Telegram. Pubblicato l’indirizzo di casa del premier. “Condividete i numeri di telefono dei criminali”. Arrivano dal gruppo “Basta dittatura”. Da tempo nel mirino della Polizia (Di domenica 12 dicembre 2021) “Condividete qui i numeri di telefono e gli indirizzi dei criminali”. È l’appello diffuso su Telegram dai No Vax, che tornano a pubblicare dati sensibili dei loro “nemici”, come era già avvenuto in passato (leggi l’articolo). Tra questi il presidente del Consiglio Mario Draghi, con tanto di minaccia di presentarsi sotto il suo appartamento “ogni sera alle 21” e la foto del premier ammanettato e con i baffetti alla Hitler. L’intenzione, secondo quanto si legge nei messaggi pubblicati sul canale Telegram No Vax, sembra essere quella di creare una sorta di ‘black list’: nel gruppo ‘Basta dittatura!Ufficiale’ si invita gli utenti a “preparare una lista di indirizzi e numeri di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) “qui idie gli indirizzi dei”. È l’appello diffuso sudai No Vax, che tornano a pubblicare dati sensibili dei loro “nemici”, come era già avvenuto in passato (leggi l’articolo). Tra questi il presidente del Consiglio Mario, con tanto di minaccia di presentarsi sotto il suo appartamento “ogni sera alle 21” e la foto delammanettato e con i baffetti alla Hitler. L’intenzione, secondo quanto si legge nei messaggi pubblicati sul canaleNo Vax, sembra essere quella di creare una sorta di ‘black list’: nel!Ufficiale’ si invita gli utenti a “preparare una lista di indirizzi edi ...

