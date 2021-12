Draghi, attacco dei no vax su Telegram. Pubblicato indirizzo: “Ogni sera sotto casa sua” (Di domenica 12 dicembre 2021) Alcuni no vax hanno preso di mira il presidente del Consiglio Mario Draghi: come riporta l’Agi, hanno condiviso su un gruppo Telegram alcuni dati personali del premier, come l’indirizzo di casa, e hanno Pubblicato sulla piattaforma messaggi come “Ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento”. Leggi su tg24.sky (Di domenica 12 dicembre 2021) Alcuni no vax hanno preso di mira il presidente del Consiglio Mario: come riporta l’Agi, hanno condiviso su un gruppoalcuni dati personali del premier, come l’di, e hannosulla piattaforma messaggi come “alle 21il suo appartamento”.

