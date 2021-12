Doppio reclamo contro la vittoria di Verstappen, la Mercedes non ci sta: il mondiale di Max è a rischio? (Di domenica 12 dicembre 2021) La Mercedes non ci sta e non accetta il risultato della pista che ad Abu Dhabi ha dato la vittoria del mondiale di Formula 1 alla Red Bull all'ultimo giro. Una conclusione di stagione che lascia non poche polemiche soprattutto per il modo in cui è arrivata. Hamilton era in vantaggio su Verstappen quando è entrata la Safety Car che ha rimesso tutto in gioco. A quel punto Max ha cambiato le gomme mentre l'alfiere Mercedes è rimasto in pista. Alla fine così è arrivata la vittoria di Verstappen a poche curve dalla fine. La Mercedes, nonostante i complimenti di Hamilton a Verstappen. è furente con la direzione gara. La casa di Brakley ha diramato un reclamo ufficiale multiplo, nel quale contesta una serie di decisione a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Lanon ci sta e non accetta il risultato della pista che ad Abu Dhabi ha dato ladeldi Formula 1 alla Red Bull all'ultimo giro. Una conclusione di stagione che lascia non poche polemiche soprattutto per il modo in cui è arrivata. Hamilton era in vantaggio suquando è entrata la Safety Car che ha rimesso tutto in gioco. A quel punto Max ha cambiato le gomme mentre l'alfiereè rimasto in pista. Alla fine così è arrivata ladia poche curve dalla fine. La, nonostante i complimenti di Hamilton a. è furente con la direzione gara. La casa di Brakley ha diramato unufficiale multiplo, nel quale contesta una serie di decisione a ...

