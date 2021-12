Domenica In | la gaffe è epica | Mara Venier è incredula

Advertising

Giorno_Varese : 'Posteggi gratuiti la domenica' Il regalo del Comune è una gaffe -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica gaffe

IL GIORNO

Il sabato e lausciva quando il sole ancora non era uscito e andava al mercato del pesce . ... Mi chiedo se si è reso conto dellache ha fatto: è un piacere che io sono così malato e che ...... "Si è accorta del nuovo avviso solo laed ha subito effettuato un test che è risultato ...in questi termini prima di scrivere un post social in cui fa parziale marcia indietro dopo la...Ha suscitato molto clamore in città il pasticcio natalizio dell’Amministrazione comunale che ha annunciato posteggi gratuiti in piazza Saragat e in via Primo Maggio nelle domeniche di dicembre e di in ...Sabato 18 e domenica 19 dicembre troveremo sul piano astrologico la Luna farsi Piena alle ore 4:35 nel segno dei Gemelli, mentre Saturno assieme a Giove continueranno la sosta in Acquario. Urano, inve ...