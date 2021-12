Domenica 12 dicembre 703 Fvg nuovi contagi e 7 decessi in FVG (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.830 tamponi molecolari sono stati rilevati 640 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,98%. Sono inoltre 12.836 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63 casi (0,49%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: una donna di 86 anni di Trieste deceduta in ospedale, un uomo di 85 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 80 anni di Pordenone deceduto in ospedale, una donna di 79 anni di Trieste deceduta in ospedale, una donna di 79 anni di San Dorligo della Valle deceduta in una Rsa, una donna di 75 anni di Porcia deceduta in ospedale, un uomo di 72 anni di Trieste deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti in altri reparti sono 294. Lo comunica il vicegovernatore della Regione ... Leggi su udine20 (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.830 tamponi molecolari sono stati rilevati 640, con una percentuale di positività del 10,98%. Sono inoltre 12.836 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63 casi (0,49%). Nella giornata odierna si registrano idi 7 persone: una donna di 86 anni di Trieste deceduta in ospedale, un uomo di 85 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 80 anni di Pordenone deceduto in ospedale, una donna di 79 anni di Trieste deceduta in ospedale, una donna di 79 anni di San Dorligo della Valle deceduta in una Rsa, una donna di 75 anni di Porcia deceduta in ospedale, un uomo di 72 anni di Trieste deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti in altri reparti sono 294. Lo comunica il vicegovernatore della Regione ...

Advertising

DPCgov : ?? Domenica #12dicembre ???? #allertaGIALLA in nove regioni ????? Ancora piogge, venti di burrasca e forti mareggiate… - limesonline : ?? Buona domenica con la buona lettura della settimana. Questa mano di poker l'ha vinta Putin via @omoscatelli - teatrolafenice : ?? Riabbracceremo presto @BalletsMonteCar, che torna qui con una nuova creazione: 'LAC' da 'Il lago dei cigni' di Tc… - ElVengadorDelF5 : RT @Agenzia_Italia: I ricoverati con sintomi crescono di 158 unità (ieri +56), portando il totale a 6.697, mentre i pazienti in terapia int… - udine20 : Domenica 12 dicembre 703 Fvg nuovi contagi e 7 decessi in FVG - -