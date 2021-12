Doctor Strange 2: il trailer uscirà prima di fine anno? (Di domenica 12 dicembre 2021) Il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà distribuito prima di fine anno; è questa la novità restituita da un recente report. Il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia debutterà prima di fine anno: è questa l'indiscrezione lanciata da Big Screen Leaks relativa al nuovo film del Marvel Cinematic Universe! Come riportato da CBR, il trailer del nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe potrebbe essere distribuito molto presto e, precisamente, prima di fine anno. Commentando il post di un utente su Twitter, infatti, Big Screen Leaks ha scritto: "Avrete presto il trailer ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 dicembre 2021) Ildinel Multiverso della Follia sarà distribuitodi; è questa la novità restituita da un recente report. Ildinel Multiverso della Follia debutteràdi: è questa l'indiscrezione lanciata da Big Screen Leaks relativa al nuovo film del Marvel Cinematic Universe! Come riportato da CBR, ildel nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe potrebbe essere distribuito molto presto e, precisamente,di. Commentando il post di un utente su Twitter, infatti, Big Screen Leaks ha scritto: "Avrete presto il...

