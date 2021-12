Djokovic | aiuti speciali ai 72 ' isolati' di Melbourne Il premier | ' Assolutamente no'

(Di domenica 12 dicembre 2021) "Non metteremo a rischio la sicurezza della comunità". Così il commissario per la gestione dell'emergenza Covid nello stato di Victoria, Emma Cassar, ha risposto alle proposte di Novak. Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic aiuti

SuperTennis

Trening podczas kwarantanny w pokoju hotelowym? Mozna i tak.#AusOpen pic.twitter.com/1OiItCwTnB ? Iga Swiatek (@iga_swiatek) January 17, 2021 Queste alcune delle richieste/proposte di, ...Con lo svizzero e Novak, Nadal condivide il primato di venti titoli Slam. Il serbo, ha ... che ha festeggiato i dieci anni di attività, dagliin India all'apertura di un centro Centro ...Il N.1 ATP spiega a Tennis Majors come funziona la sua mente e com'è diventato l'uomo e l'atleta che conosciamo, anche grazie a chi lo ha plasmato ...'Non metteremo a rischio la sicurezza della comunità'. Così il commissario per la gestione dell'emergenza Covid nello stato di Victoria, Emma ...