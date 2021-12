Diretta Torino - Bologna ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Torino - Alle ore 12.30, allo stadio Olimpico Grande Torino, il Bologna fa visita ai granata di Ivan Juric. I felsinei, attualmente noni con 24 punti dopo 16 partite, sono chiamati a riscattare il ko ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021)- Alle ore 12.30, allo stadio Olimpico Grande, ilfa visita ai granata di Ivan Juric. I felsinei, attualmente noni con 24 punti dopo 16 partite, sono chiamati a riscattare il ko ...

Advertising

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - zazoomblog : Torino-Bologna Serie A: probabili formazioni pronostico e diretta tv - #Torino-Bologna #Serie #probabili - sportli26181512 : Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 17^ giornata: Cinque le sfide in calendario domenica 12 dicem… - sportli26181512 : Torino-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari: Juric affronta Mihajlovic a Torino per il match valevole p… - Luxgraph : Diretta Torino-Bologna ore 12.30: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming -