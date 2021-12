Dionisi ha le idee chiare su Sarri: “Non paragonatemi a lui!” (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo la vittoria per 2-1 contro una Lazio che è apparsa stanca, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo ha detto, in conferenza stampa, la sua su Maurizio Sarri: “Non può essere paragonata la mia carriera a quella di Sarri. Io forse sono stato fortunato ad arrivare prima in A, ma magari poter emulare quello che ha fatto Sarri.” Sarri, Dionisi, Sassuolo Ha poi aggiunto: “Mi inorgoglisce essere avvicinato a Sarri. La qualità del gioco la fanno i giocatori. La mano di Sarri è tangibile, anche se non sta a me giudicare la Lazio, ma sì, si vede la mano di Sarri, credo che abbia vinto chi ha meritato di più“. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo la vittoria per 2-1 contro una Lazio che è apparsa stanca, Alessio, tecnico del Sassuolo ha detto, in conferenza stampa, la sua su Maurizio: “Non può essere paragonata la mia carriera a quella di. Io forse sono stato fortunato ad arrivare prima in A, ma magari poter emulare quello che ha fatto.”, Sassuolo Ha poi aggiunto: “Mi inorgoglisce essere avvicinato a. La qualità del gioco la fanno i giocatori. La mano diè tangibile, anche se non sta a me giudicare la Lazio, ma sì, si vede la mano di, credo che abbia vinto chi ha meritato di più“. Francesco Scanu

