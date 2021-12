Dieci palazzine distrutte a Ravanusa dopo un’esplosione: si cercano dispersi. FOTO (Di domenica 12 dicembre 2021) Il bilancio provvisorio è di una decina di dispersi fra cui tre bambini e una donna incinta. I soccorritori, scavando sotto le macerie, hanno sentito un'anziana donna gridare: sono riusciti a raggiungerla e a estrarla viva all'1:30. La causa dell'esplosione, che ha danneggiato un intero quartiere, sarebbe stata lo scoppio di un tubo del metanodotto. Persistono fughe di gas e focolai sotto le macerie . Il sindaco: “Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro" Leggi su tg24.sky (Di domenica 12 dicembre 2021) Il bilancio provvisorio è di una decina difra cui tre bambini e una donna incinta. I soccorritori, scavando sotto le macerie, hanno sentito un'anziana donna gridare: sono riusciti a raggiungerla e a estrarla viva all'1:30. La causa dell'esplosione, che ha danneggiato un intero quartiere, sarebbe stata lo scoppio di un tubo del metanodotto. Persistono fughe di gas e focolai sotto le macerie . Il sindaco: “Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro"

