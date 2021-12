Diabolik | dal fumetto al film | tutto sul ladro imprendibile

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 12 dicembre 2021)è stato specchio del Nord Italia in nero degli anni ’60, originale, inquietante, decisamente cult. Il suo personaggio dalarriva al grande schermo con il nuovo attesodei fratelli Manetti. In sala dal 16 dicembre con Luca Marinelli e Miriam Leone e Valerio Mastandrea., dal talento delle sorelle Giussani Incarna molte anime e il suo personaggio dalarriva al grande schermo con il nuovo attesodei fratelli Manetti. Intanto una mostra evento a Torinoalla Mole, (Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana 16 dicembre 2021 – 14 febbraio 2022 a cura di Luca Beatrice, Domenico De Gaetano e Luigi Mascheroni, ricco catalogo Silvana Editoriale. Consente di ricordare in grande stile, un personaggio davvero ‘pop’ che è ...