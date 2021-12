Detto Fatto anticipazioni fino al 17 dicembre: una puntata breve per Bianca Guaccero (Di domenica 12 dicembre 2021) Si prospetta una ricca settimana con gli appuntamenti quotidiani di Detto Fatto. Bianca Guaccero e il suo immancabile seguito composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi, oltre ai vari tutor professionisti, regalerà nuovi suggerimenti riguardanti la cucina, la moda, il fai da te e tantissimo altro ancora. In vista del Natale, ecco che il tema centrale sarà proprio questa favolosa festività. Purtroppo sono previsti ritocchi nell'orario della messa in onda. Se dal lunedì al giovedì il programma seguirà il medesimo orario di sempre, ossia dalle 15.15 alle 17.15, venerdì Bianca Guaccero sarà costretta a terminare prima per una certa questione importante. anticipazioni Detto Fatto, puntata 13 ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 dicembre 2021) Si prospetta una ricca settimana con gli appuntamenti quotidiani die il suo immancabile seguito composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi, oltre ai vari tutor professionisti, regalerà nuovi suggerimenti riguardanti la cucina, la moda, il fai da te e tantissimo altro ancora. In vista del Natale, ecco che il tema centrale sarà proprio questa favolosa festività. Purtroppo sono previsti ritocchi nell'orario della messa in onda. Se dal lunedì al giovedì il programma seguirà il medesimo orario di sempre, ossia dalle 15.15 alle 17.15, venerdìsarà costretta a terminare prima per una certa questione importante.13 ...

