Desenzano Calvina-Arconatese, Serie D: diretta TV e probabili formazioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Desenzano Calvina-Arconatese questo pomeriggio sarà di scena dalle 14.30 al “Ghizzi”, per la 16a giornata del campionato di Serie D girone B. Le squadre, lontane tra di loro solo due punti, lottano per conquistare il vertice della classifica del raggruppamento, con un occhio alle vicende della capolista Casatese e del City Nova. Ecco come i due tecnici potrebbero schierare le loro formazioni in avvio di gara, oggi trasmessa in diretta da Sportitalia. Statistiche e curiosità di Desenzano Calvina-Arconatese La formazione di casa, 28 punti dopo 15 giornate (8 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte), proviene da un trittico di risultati positivi, che l’hanno vista pareggiare in casa contro il Brusaporto (1-1), poi vincere in trasferta con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021)questo pomeriggio sarà di scena dalle 14.30 al “Ghizzi”, per la 16a giornata del campionato diD girone B. Le squadre, lontane tra di loro solo due punti, lottano per conquistare il vertice della classifica del raggruppamento, con un occhio alle vicende della capolista Casatese e del City Nova. Ecco come i due tecnici potrebbero schierare le loroin avvio di gara, oggi trasmessa inda Sportitalia. Statistiche e curiosità diLa formazione di casa, 28 punti dopo 15 giornate (8 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte), proviene da un trittico di risultati positivi, che l’hanno vista pareggiare in casa contro il Brusaporto (1-1), poi vincere in trasferta con ...

Advertising

karda70 : RT @LegaDilettanti: ??Il #CampionatoDItalia è su @tvdellosport! ?? Oggi alle 14.30 segui in diretta il big match del Girone B di #SerieD tr… - LegaDilettanti : ??Il #CampionatoDItalia è su @tvdellosport! ?? Oggi alle 14.30 segui in diretta il big match del Girone B di… - GdB_it : Calcio, serie D: il Desenzano Calvina punta al sorpasso - SprintLombardia : Desenzano Calvina-Sporting Franciacorta: Quaini e Amidani lanciano i blues contro i ragazzi di Verzelletti - News - settalese : RT @LegaDilettanti: ?? #SerieD ?? Nel weekend si gioca la 16ª giornata dei Gironi A, B, D, H, I e la 14ª per i gironi C, E, F e G. ?? D… -