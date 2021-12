De Silvestri: «Bisogna accettare la sconfitta, il Toro ha meritato» (Di domenica 12 dicembre 2021) Lorenzo De Silvestri ha parlato ai microfoni ufficiali del Bologna dopo la sconfitta contro il Torino: le sue dichiarazioni Lorenzo De Silvestri ha parlato ai microfoni ufficiali del Bologna dopo la sconfitta contro il Torino. Le sue dichiarazioni. TORINO – «A Torino ho bei ricordi, però oggi mi dispiace non aver portato a casa un risultato positivo. Siamo delusi: abbiamo affrontato un buon Torino che ha meritato la vittoria, ma noi speravamo di fare una prestazione migliore anche se abbiamo cercato di recuperare nel finale». sconfitta – «A volte Bisogna accettare la sconfitta, ci sono ostacoli che vanno affrontati e superati. Dobbiamo lavorare di più e lo faremo. Il fattore positivo è che ci abbiamo provato fino alla fine. Non è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Lorenzo Deha parlato ai microfoni ufficiali del Bologna dopo lacontro il Torino: le sue dichiarazioni Lorenzo Deha parlato ai microfoni ufficiali del Bologna dopo lacontro il Torino. Le sue dichiarazioni. TORINO – «A Torino ho bei ricordi, però oggi mi dispiace non aver portato a casa un risultato positivo. Siamo delusi: abbiamo affrontato un buon Torino che hala vittoria, ma noi speravamo di fare una prestazione migliore anche se abbiamo cercato di recuperare nel finale».– «A voltela, ci sono ostacoli che vanno affrontati e superati. Dobbiamo lavorare di più e lo faremo. Il fattore positivo è che ci abbiamo provato fino alla fine. Non è ...

Advertising

FMilan1994 : Per fare goal bisogna tirare in porta @acmilan Silvestri ha ancora i guanti puliti - heythreshold : @niagara95s silvestri è soprattutto un codardo, lui che dice sempre che non bisogna offendere, non bisogna andare… - IzzoEdo : @chiadegli Bisogna vedere a quali 'misure italiane'. Ci sono fasi e le risposte devono essere commisurate al moment… - IzzoEdo : @chiadegli @dianacalibana @Mezzorainpiu Bisogna vedere a quali 'misure italiane'. Ci sono fasi e le risposte devono… -