Damascelli: Allegri ha smarrito qualsiasi linea logica, la Champions gli ha dato ulteriore arroganza (Di domenica 12 dicembre 2021) La Juventus pareggia 1-1 a Venezia e su Il Giornale Tony Damascelli critica aspramente il club e la guida tecnica. La Juventus ha preso un punto da anonima veneziana, roba malinconica e senza idee, senza gioco, con un allenatore che ha smarrito qualsiasi linea logica, la formazione è una giostra sulla quale sale chiunque. La fortuna dell’allenatore livornese è lo stato contabile del club, perché in altri tempi la sua avventura sarebbe già conclusa. La medaglia del primo posto nel girone di Champions gli ha fornito altri profumi di arroganza ma la Juventus non ha né capo né coda e faticherà ad arriverà in zona Europa League. Scrive che “il popolo bianconero resta una mucca da mungere e da illudere”. La società dovrà riflettere sull’infortunio di Dybala: può la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) La Juventus pareggia 1-1 a Venezia e su Il Giornale Tonycritica aspramente il club e la guida tecnica. La Juventus ha preso un punto da anonima veneziana, roba malinconica e senza idee, senza gioco, con un allenatore che ha, la formazione è una giostra sulla quale sale chiunque. La fortuna dell’allenatore livornese è lo stato contabile del club, perché in altri tempi la sua avventura sarebbe già conclusa. La medaglia del primo posto nel girone digli ha fornito altri profumi dima la Juventus non ha né capo né coda e faticherà ad arriverà in zona Europa League. Scrive che “il popolo bianconero resta una mucca da mungere e da illudere”. La società dovrà riflettere sull’infortunio di Dybala: può la ...

Advertising

napolista : Damascelli: Allegri ha smarrito qualsiasi linea logica, la Champions gli ha dato ulteriore arroganza Su Il Giornal… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: Un punto, dunque, non aggiunge nulla a un identikit non definito, a un gruppo senza sangue, a un allenatore protetto da… - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: Un punto, dunque, non aggiunge nulla a un identikit non definito, a un gruppo senza sangue, a un allenatore protetto da… - RadioRadioWeb : Un punto, dunque, non aggiunge nulla a un identikit non definito, a un gruppo senza sangue, a un allenatore protett… - Alex_Michel82 : @DSportiva #Pecci su lite #Allegri - #Morata a #Damascelli : 'la domanda avresti dovuto farla tu al mister' 'non av… -