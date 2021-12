Da Morengo l’«Iron girl» a caccia di sogni nel grande Nord

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 12 dicembre 2021) Agnese Signorelli, architetto di 38 anni, ha vissuto prima in Svizzera e da tre anni a Stoccolma in Svezia. L’amore per la disciplina che unisce nuoto, corsa e bici. Le montagne della Svizzera, percorse in lungo e in largo a piedi e in bicicletta, e la magia delle foreste svedesi visitate nel buio della notte con una lampada in fronte; ma anche le calde spiagge delle Hawaii, dove il destino le ha fatto incontrare l’uomo della sua vita, e la pianura bergamasca, da cui un giorno ha deciso di partire e, per ora, di non tornare.