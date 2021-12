Da gennaio altra stangata sulle bollette di gas e luce | «Almeno 800 euro in più per famiglia»

Leggi su open.online

(Di domenica 12 dicembre 2021) Se il governo Draghi non stanzieràaltri 3 miliardi, quello che verrà sarà un anno difficile per le famiglie e le piccole imprese italiane. Per il sesto trimestre consecutivo, infatti, aumenteranno i costi delle, sia gas che, e stavolta i rincari saranno altissimi. Da record. Si stima che l’energia elettrica possa aumentare tra il 20 e il 25 per cento rispetto ai tre mesi precedenti mentre il gas tra il 35 e il 40 per cento. Si tratta di circa 800in più a, una vera e propriache arriva dopo un periodo difficile per l’economia del nostro Paese. Secondo Nomisma, nel prossimo trimestre lapotrebbe aumentare del 17 per cento mentre il gas del 50 per cento. Numeri alla mano, si tratta di 136in più a ...