Curling, Preolimpico maschile Leeuwarden 2021: l'Italia vince ancora, 9-5 alla Finlandia (Di domenica 12 dicembre 2021) Continua la marcia dell'Italia maschile nel torneo Preolimpico di Curling in corso a Leeuwarden, in Olanda. Il team composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin, con Mattia Giovannella nel ruolo di riserva, ha sconfitto per 9.5 la Finlandia nella seconda sessione di gioco. Il torneo mette in palio le ultime tre carte olimpiche per i Giochi di Pechino. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO FEMMINILE IL CALENDARIO maschile PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 L'avvio azzurro è buono, ma la partita è sempre tirata. Al quinto end si è 4-3 in favore degli azzurri che marcano due punti nel secondo e nel quarto e limitano i danni nel quinto dove la Finlandia ne fa solo uno. Il sesto end è quello in cui la partita si complica per gli ...

