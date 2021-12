Curling, Preolimpico 2021: Italia-Finlandia 9-5. Gli azzurri sono imbattuti nel torneo (Di domenica 12 dicembre 2021) Arriva il secondo successo per l’Italia nel secondo turno del Preolimpico di Curling maschile, in corso di svolgimento a Leeuwarden, nei Paesi Bassi: gli azzurri hanno battuto per 9-5 la Finlandia e torneranno sul ghiaccio alle ore 19.00 di oggi per l’importante sfida contro la Danimarca. L’Italia ha il vantaggio dell’ultima stone nel primo end, ma opta per una ripresa nulla. Nel secondo end però gli azzurri concretizzano il vantaggio e si portano sul 2-0. La risposta dei finlandesi però non si fa attendere e nella terza ripresa c’è il pareggio sul 2-2. Il quarto end è quello che potrebbe indirizzare la partita, con l’Italia che torna a macinare gioco e piazza due punti per il 4-2. Pur forte del doppio vantaggio, l’Italia si fa ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Arriva il secondo successo per l’nel secondo turno deldimaschile, in corso di svolgimento a Leeuwarden, nei Paesi Bassi: glihanno battuto per 9-5 lae torneranno sul ghiaccio alle ore 19.00 di oggi per l’importante sfida contro la Danimarca. L’ha il vantaggio dell’ultima stone nel primo end, ma opta per una ripresa nulla. Nel secondo end però gliconcretizzano il vantaggio e si portano sul 2-0. La risposta dei finlandesi però non si fa attendere e nella terza ripresa c’è il pareggio sul 2-2. Il quarto end è quello che potrebbe indirizzare la partita, con l’che torna a macinare gioco e piazza due punti per il 4-2. Pur forte del doppio vantaggio, l’si fa ...

