Curling maschile | Finlandia-Italia oggi in tv | orario e diretta streaming

(Di domenica 12 dicembre 2021) Gli orari e ladi, match valido per la seconda giornata del torneo Preolimpico di Leeuwarden 2021 di. Dopo la grande vittoria per 7-3 nella sfida d’esordio contro la Corea del Sud, gli azzurri torneranno in campo alle ore 9 per un altro importante appuntamento in vista qualificazioni ai Giochi di pechino. Latv è affidata ai canali di Eurosport. SportFace.

...4 - 8 contro la Lettonia nella seconda sfida del torneo preolimpico di Leeuwarden 2021 di. ... RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO FEMMINILE IL CALENDARIO...ha vinto per 7 - 3 contro la Corea del Sud. 18.44 Bentrovati amiche e amici di OA Sport! Tra 15 minuti tocca nuovamente all'Italia femminile contro la Lettonia nel Preolimpico di...Oggi domenica 12 dicembre va in scena la seconda giornata del preolimpico di curling maschile. A Leeuwarden (Paesi Bassi) prosegue la sfida per conquistare gli ultimi tre biglietti a disposizione per ...Due le squadre azzurre a caccia degli ultimi tre pass olimpici, quella maschile e quella femminile. Se per gli uomini la qualificazione al torneo olimpico è difficile ma non impossibile, per le donne ...