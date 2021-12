Curling, l’Italia continua a volare al preolimpico: Danimarca battuta all’extra-end, terza vittoria (Di lunedì 13 dicembre 2021) l’Italia ha sconfitto la Danimarca per 6-5 nel preolimpico di Curling maschile. La nostra Nazionale si è imposta sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi) al termine di una partita infinita e tesissima, conclusa soltanto all’extra-end dopo quasi cinque ore di contesa (c’è stata una sospensione di oltre 90 minuti dovuta a dei problemi col ghiaccio). Gli azzurri hanno infilato la terza vittoria consecutiva nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e proseguono la loro rincorsa verso uno dei tre biglietti a disposizione per la rassegna a cinque cerchi: la vincitrice del round robin volerà direttamente ai Giochi, seconda e terza classificata spareggeranno per un pass, la perdente contenderà alla quarta classifica l’ultimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha sconfitto laper 6-5 neldimaschile. La nostra Nazionale si è imposta sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi) al termine di una partita infinita e tesissima, conclusa soltanto-end dopo quasi cinque ore di contesa (c’è stata una sospensione di oltre 90 minuti dovuta a dei problemi col ghiaccio). Gli azzurri hanno infilato laconsecutiva nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e proseguono la loro rincorsa verso uno dei tre biglietti a disposizione per la rassegna a cinque cerchi: la vincitrice del round robin volerà direttamente ai Giochi, seconda eclassificata spareggeranno per un pass, la perdente contenderà alla quarta classifica l’ultimo ...

