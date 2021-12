Cupra Finals | trionfo spagnolo | tra le donne vincono le favorite Castillo - Villalba Sorpresa tra gli uomini

(Di domenica 12 dicembre 2021) Le spagnole Jessica Castello Lopez (n.19 del ranking FIP/WPT) e Maria Del CarmenSanchez (n.27) hanno confermato la leadership del seeding femminile (si presentavano come teste di serie n.1), ...

... dopo il successo, di questa mattina, alle "FipSardegna 2021 " (in programma al Pala Pirastu di Cagliari). Hanno superato, infatti, le n.2 del "cuadro final": l e iberiche Barbara Las ...Sono i vincitori della seconda edizione cagliaritana delleFIP, che al PalaPirastu hanno chiuso la lunghissima stagione del circuito dell'International Padel Federation, transitato da ...Dominio spagnolo alle Cupra Fip finals Sardegna di padel. Le iberiche Jessica Castello Lopez (n.19 del ranking FIP/WPT) e Maria Del Carmen Villalba Sanchez (n.27) hanno confermato la leadership in cam ...L'Italia è ormai un punto di riferimento anche geografico nel mondo del tennis e dopo aver ottenuto le Finals ATP in quel di Torino è stato annunciato che il Bel Paese si candiderà ad ospitare anche l ...