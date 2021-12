Cuadrado: «Non era il risultato che volevamo, siamo arrabbiati» (Di domenica 12 dicembre 2021) Il post di Juan Cuadrado sui social. L’esterno bianconero ha commentato così il pari di ieri della Juventus a Venezia Il deludente pareggio di ieri contro il Venezia lascia l’amaro in bocca. Ma, in casa Juve, c’è ancora chi, come Juan Cuadrado, ha fiducia nel prosieguo di questa stagione Il colombiano, infatti, ha lanciato un messaggio di speranza per tutto l’ambiente bianconero: «Non era il risultato che volevamo. Cìè rabbia per i punti persi. Ma che ci motivano a dare sempre di più». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Il post di Juansui social. L’esterno bianconero ha commentato così il pari di ieri della Juventus a Venezia Il deludente pareggio di ieri contro il Venezia lascia l’amaro in bocca. Ma, in casa Juve, c’è ancora chi, come Juan, ha fiducia nel prosieguo di questa stagione Il colombiano, infatti, ha lanciato un messaggio di speranza per tutto l’ambiente bianconero: «Non era ilche. Cìè rabbia per i punti persi. Ma che ci motivano a dare sempre di più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

forumJuventus : Le pagelle dei giornali: 'Cuadrado egoista, Pellegrini il migliore, Locatelli il peggiore. Allegri, ok perde subito… - alexcobra11 : @DaniloServadei Cuadrado gran giocatore, gran corridore, grande agonista....ma tecnicamente non c'è paragone con Kaoru - CalcioNews24 : La rabbia di #Cuadrado - PiselloLiberale : @BelluNicola W il capitalismo sempre. Detto questo, l’anno scorso fu Cuadrado a fare il fallo e non viceversa, questo è fattuale. - antoniolacarbon : @Cuadrado Ma perché non state zitti almeno ci fate un favore, da da quattro mesi dite sempre le stesse cose a -