Crozza-De Luca rivendica la supremazia della Campania e sul mega parcheggio di Salerno: “Qui o lo fai che ci piove dentro o se lo arrubano” (Di domenica 12 dicembre 2021) Un esilarante Maurizio Crozza / De Luca nel corso dell’ultima puntata prima della pausa natalizia di “Fratelli di Crozza” in onda in prima serata sul NOVE in streaming su Discovery +, rivendica come sempre la supremazia della Campania ma si arrende sul mega parcheggio realizzato a Salerno: “e poi scopri che con due gocce di pioggia si trasforma nell’Acquafan di Riccione! Perché in Campania o il parcheggio lo fai male e ci piove dentro, ma se lo fai bene non lo rivedrai mai più perché se lo arrubano!” Streaming ed episodi completi solo su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Un esilarante Maurizio/ Denel corso dell’ultima puntata primapausa natalizia di “Fratelli di” in onda in prima serata sul NOVE in streaming su Discovery +,come sempre lama si arrende sulrealizzato a: “e poi scopri che con due gocce di pioggia si trasforma nell’Acquafan di Riccione! Perché ino illo fai male e ci, ma se lo fai bene non lo rivedrai mai più perché se lo!” Streaming ed episodi completi solo su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Crozza-De Luca rivendica la supremazia della Campania e sul mega parcheggio di Salerno: “Qui o lo fai che ci piove… - Giornaleditalia : Crozza senza freni ?? #crozza #11dicembre - Affaritaliani : Fratelli di Crozza: De Luca rivendica la supremazia della Campania :“o lo fai che ci piove dentro o in Campania se… - MichelaGenoves3 : RT @fasulo_antonio: Crozza: 'Fosse per De Luca l'esame doveva essere scritto, orale e nasale'. #fratellidicrozza - PaolaTacconi : RT @fasulo_antonio: Crozza: 'Fosse per De Luca l'esame doveva essere scritto, orale e nasale'. #fratellidicrozza -