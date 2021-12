Crollo della palazzina a Ravanusa | salgono a quattro i morti Si cercano i dispersi | VIDEO

Advertising

emergenzavvf : ?? #Ravanusa, 50 #vigilidelfuoco al lavoro sul #crollo della palazzina dopo l’#esplosione. Impegnate squadre #usar… - HuffPostItalia : 4 vittime accertate dal crollo della palazzina di Ravanusa. 'È venuto giù tutto all'improvviso' - fra79Nopadania : RT @N_i_c_o_la: La testazza di minchia della giornalista Rai di #AgoraWeekend che apre sulla tragedia di #Ravanusa parlando di una terra de… - BomprezziMarco : RT @emergenzavvf: ?? #Ravanusa, 50 #vigilidelfuoco al lavoro sul #crollo della palazzina dopo l’#esplosione. Impegnate squadre #usar e cino… - redC3299 : RT @N_i_c_o_la: La testazza di minchia della giornalista Rai di #AgoraWeekend che apre sulla tragedia di #Ravanusa parlando di una terra de… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo della

...deldi Ravanusa. La donna, 80 anni, estratta viva dalle macerie, è stata intervistata da Repubblica nell'ospedale di Licata dove è stata portata dopo essere stata estratta dalle macerie...Nelstruttura sarebbero morti 6 operai. In ginocchio anche lo stato del Kentucky , il cui governatore ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza al Presidente degli Stati ...Tre palazzine distrutte a Ravanusa, in provincia di Agrigento in Sicilia dove un'esplosione di gas avrebbe ucciso almeno 4 persone ...Due le donne tratte in salvo, non ci sono bimbi tra i dispersi. Onda d'urto 'di almeno cento metri' ilmamilio.it Sono quattro i morti estratti finora dalle ...