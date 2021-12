Cremona-Virtus Bologna oggi | orario | canale tv | programma | streaming Serie A basket

(Di domenica 12 dicembre 2021) Manca sempre meno all’inizio di, match valevole per l’undicesima giornata dellaA 2021-2022 di. Si sfideranno due squadre con ambizioni diverse: gli emiliani proveranno a conquistare il nono successo in campionato, mentre la squadra di coach Paolo Galbiati andrà in cerca di una vittoria per risalire la classifica (i lombardi si trovano attualmente in 14ma posizione con soltanto 3 affermazioni). Nonostante le molte assenze, i ragazzi di Sergio Scariolo stanno attraversando un ottimo periodo di forma e arrivano a questo match dopo 5 successi consecutivi traA e EuroCup. Dall’altra parte, invece, è crisi nera perche è reduce da quattro sconfitte consecutive, tra cui quelle nelle sfide salvezza contro la Reggiana e ...

Bert_BAL : RT @Virtusbo: Il pre partita di Ruzzier alla vigilia della sfida di domani con Cremona ?? 'Nei momenti di difficoltà tutti devono dare qual… - VuNereBologna : L'ex Michele Ruzzier presenta Vanoli Cremona-Segafredo Virtus Bologna ??? #VNB | #Virtus | #LBASerieA - Carlino_Bologna : Cremona - Virtus Bologna, v nere in campo ancora incerottate - Carlino_Bologna : Cremona - Virtus Bologna, l'ex Ruzzier: 'Grande emozione' VIDEO - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Virtus Bologna, le parole di Michele Ruzzier in vista del match contro Cremona -

CLASSIFICA: Milano 20 punti; Virtus BO 16; Brindisi, Trento, Treviso, Napoli, Trieste 12; Venezia, Tortona 10; Brescia, Reggio Emilia, Pesaro 8; Varese, Cremona, Sassari 6; Fortitudo BO 4.