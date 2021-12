Covid | voi fareste vaccinare i vostri figli sotto i 12 anni?

Advertising

TeresaBellanova : Voglio condividere con voi la lettera di Elisa, pubblicata oggi sul @Corriere, perchè penso che possa davvero aiuta… - GFabrygherardi : RT @FmMosca: Chiedo. Perché mi odiate così tanto (al punto di augurarmi la morte)? Ho il COVID e sto guarendo, cos’è che vi disturba, forse… - laltraguanciama : RT @FmMosca: Chiedo. Perché mi odiate così tanto (al punto di augurarmi la morte)? Ho il COVID e sto guarendo, cos’è che vi disturba, forse… - paola24711898 : @1Marzia2 @_noi_e_voi_ Ti spiego,se ho frequentato qualcuno colpito da covid voglio sapere se l'ho preso o meno e s… - Maurofabio31 : RT @Tradire_e_fare: @zaiapresidente L'affaire covid è una autentica manna per voi politici. Fate solo attenzione ai bruschi risvegli del po… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid voi

Perché anche i bambini devono essere protetti dal? 'Partiamo dai dati. Nelle ultime settimane ...siete pronti a vaccinare? 'Certo, c'è stato un appello da parte delle istituzioni alle Regioni ...Tempo medio di lettura: < 1 minuto La quarta ondata di- 19 si sta facendo sentire con forza anche a Germignaga . A confermarlo è il sindaco Marco ... È importante, pere le vostre famiglie ( ...Covid e così facendo generano nelle file lunghe, a volte interminabili. Non sono riuscito a far fare il tampone di controllo a mio figlio per il rientro a scuola, dopo un caso di positività in classe' ...Le autorità sanitarie hanno aperto una inchiesta sull'incredibile vicenda di un uomo che si sarebbe fatto vaccinare dieci volte in un giorno ...