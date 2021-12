Covid: Usa, raggiunti gli 800 mila morti da inizio pandemia (Di domenica 12 dicembre 2021) Gli Stati Uniti hanno raggiunto gli 800 mila morti dall'inizio della pandemia. Lo riportano alcuni media americani sottolineando come finora nel 2021 il numero delle vittime è stato di 450.000, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) Gli Stati Uniti hanno raggiunto gli 800dall'della. Lo riportano alcuni media americani sottolineando come finora nel 2021 il numero delle vittime è stato di 450.000, ...

Advertising

TgLa7 : ?? #Covid: in #Usa raggiunti 800 mila morti da inizio #pandemia . Nel 2021 già superato il totale delle #vittime del… - Agenzia_Ansa : La pandemia raggiunge nuovamente livelli allarmanti in Usa, dove i contagi da Covid superano i 100mila al giorno e… - SILVIA71412470 : RT @GerardoDAmico: C’è ancora chi sostiene che “se i bambini sono sani aspettiamo col vaccino”. E c’è qualcuno che le dá voce, come fosse u… - zazoomblog : Covid allarme Omicron per il Regno Unito: raddoppiano i casi. Negli Usa 800 mila morti dall’inizio della pandemia.… - FatimaCurzio : RT @TgLa7: ?? #Covid: in #Usa raggiunti 800 mila morti da inizio #pandemia . Nel 2021 già superato il totale delle #vittime del 2020 #Covid… -