Covid, ultime news. Vaccini, a dicembre 5,1 mln somministrazioni: superato target. LIVE (Di domenica 12 dicembre 2021) La struttura commissariale di Figliuolo aveva previsto 4,6 milioni di dosi dall'1 al 12 dicembre. Draghi attaccato dai no-vax su Telegram, pubblicato il suo indirizzo: "Ogni sera sotto casa sua". In Italia si registrano 19.215 nuovi casi e 66 morti, con tasso positività al 3,8%. Salgono i ricoveri ordinari (+158, 6.697) e le terapie intensive (+11, 829). In Gran Bretagna aumentano i casi di variante Omicron: sono 1.239 quelli registrati in 24 ore, il doppio del giorno precedente. Boris Johnson parla al Paese

