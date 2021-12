Covid, ultime news. Da oggi la Calabria in zona gialla con Fvg e provincia di Bolzano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche la regione del sud Italia entra nella prima fascia di restrizioni. A dicembre 5,1 milioni di somministrazioni del vaccino anti-Covid: superato target previsto. Draghi attaccato dai no-vax su Telegram, pubblicato il suo indirizzo: "Ogni sera sotto casa sua". In Italia 19.215 casi, 66 morti; tasso di positività al 3,8%. Salgono i ricoveri ordinari (+158, 6.697) e le terapie intensive (+11, 829). In Gb aumentano i contagi da variante Omicron, Johnson: "Nuova ondata in arrivo, due dosi non bastano" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche la regione del sud Italia entra nella prima fascia di restrizioni. A dicembre 5,1 milioni di somministrazioni del vaccino anti-: superato target previsto. Draghi attaccato dai no-vax su Telegram, pubblicato il suo indirizzo: "Ogni sera sotto casa sua". In Italia 19.215 casi, 66 morti; tasso di positività al 3,8%. Salgono i ricoveri ordinari (+158, 6.697) e le terapie intensive (+11, 829). In Gb aumentano i contagi da variante Omicron, Johnson: "Nuova ondata in arrivo, due dosi non bastano"

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 19.215 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - fanpage : In un video che sta circolando nelle ultime ore, il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco afferma che i mort… - sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - PerugiaViVa : RT @UmbriaDomani: Covid in Umbria: 157 nuovi contagi ed un decesso nelle ultime 24 ore - zapcg : @redazioneiene Mi dicono che l'appello in video di questo 'volto noto' del palinsesto Covid è stato proposto sui pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 12 dicembre LOMBARDIA Sono 3.278 contagi da coronavirus registrati in Lombardia oggi, 12 dicembre, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 10 decessi, c, che ...

Covid, ultime news. Da domani anche la Calabria passa in zona gialla. LIVE Nella stessa fascia di restrizioni anche Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano. A dicembre 5,1 milioni di somministrazioni del vaccino anti - Covid: superato target previsto. Draghi attaccato dai no - vax su Telegram, pubblicato il suo indirizzo: 'Ogni sera sotto casa sua'. In Italia 19.215 casi, 66 morti; tasso di positività al 3,8%. ...

Covid, ultime news. Da oggi la Calabria in zona gialla con Fvg e provincia di Bolzano Sky Tg24 Gran serata per le piemontesi e Busto Nelle quattro partite giocate questa sera per l'11a giornata solo vittorie interne. Novara supera Trento, Chieri batte Casalmaggiore, Cuneo strapazza Bergamo. A Busto, nella serata dedicata a Giulia L ...

Successi interni per Novara, Busto, Chieri e Cuneo Quattro partite e quattro vittorie casalinghe per 3-0 nell'11a di A1 Femminile. Novara batte Trento, Busto supera Roma nel giorno di Giulia Leonardi, Chieri strapazza Casalmaggiore, Cuneo ha ragione d ...

LOMBARDIA Sono 3.278 contagi da coronavirus registrati in Lombardia oggi, 12 dicembre, secondo i datidel bollettino della Regione. Nelle24 ore sono stati segnalati 10 decessi, c, che ...Nella stessa fascia di restrizioni anche Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano. A dicembre 5,1 milioni di somministrazioni del vaccino anti -: superato target previsto. Draghi attaccato dai no - vax su Telegram, pubblicato il suo indirizzo: 'Ogni sera sotto casa sua'. In Italia 19.215 casi, 66 morti; tasso di positività al 3,8%. ...Nelle quattro partite giocate questa sera per l'11a giornata solo vittorie interne. Novara supera Trento, Chieri batte Casalmaggiore, Cuneo strapazza Bergamo. A Busto, nella serata dedicata a Giulia L ...Quattro partite e quattro vittorie casalinghe per 3-0 nell'11a di A1 Femminile. Novara batte Trento, Busto supera Roma nel giorno di Giulia Leonardi, Chieri strapazza Casalmaggiore, Cuneo ha ragione d ...