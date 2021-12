Covid, ultime news. Da domani anche la Calabria passa in zona gialla. LIVE (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella stessa fascia di restrizioni anche Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano. A dicembre 5,1 milioni di somministrazioni del vaccino anti-Covid: superato target previsto. Draghi attaccato dai no-vax su Telegram, pubblicato il suo indirizzo: "Ogni sera sotto casa sua". In Italia 19.215 casi, 66 morti; tasso di positività al 3,8%. Salgono i ricoveri ordinari (+158, 6.697) e le terapie intensive (+11, 829). In Gb aumentano i contagi da variante Omicron, Johnson: "Nuova ondata in arrivo, due dosi non bastano" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella stessa fascia di restrizioniFriuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano. A dicembre 5,1 milioni di somministrazioni del vaccino anti-: superato target previsto. Draghi attaccato dai no-vax su Telegram, pubblicato il suo indirizzo: "Ogni sera sotto casa sua". In Italia 19.215 casi, 66 morti; tasso di positività al 3,8%. Salgono i ricoveri ordinari (+158, 6.697) e le terapie intensive (+11, 829). In Gb aumentano i contagi da variante Omicron, Johnson: "Nuova ondata in arrivo, due dosi non bastano"

